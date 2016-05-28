النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل مزرعة بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل مزرعة بمنطقة الشيخ زايد، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت مناظرة رجال المباحث للجثة، أنها مصابة بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسدها ملقاة أرضا بغرفة زوجها الذى يعمل خفير بالمزرعة.

كان المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، قد تلقى بلاغا من خفير أفاد فيه بعثوره على زوجته مفارقة الحياة داخل المزرعة التى يتولى حراستها.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، عثر على المجنى عليها مصابة بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجارى تكثيف التحريات لكشف مرتكب الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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