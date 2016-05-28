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حبس عاطل 4 أيام بتهمة الهروب أثناء عرضه على النيابة فى قضية مخدرات بالوراق

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حبس عاطل 4 أيام بتهمة الهروب أثناء عرضه على النيابة فى قضية مخدرات بالوراق حبس عاطل 4 أيام بتهمة الهروب أثناء عرضه على النيابة فى قضية مخدرات بالوراق
أمرت نيابة الوراق، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالهروب من القوة الأمنية أثناء عرضه على النيابة للتحقيق معه فى قضية مخدرات.

كان المتهم "مصطفى.ع" 22 سنة عاطل، تم ضبطه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالوراق، وأثناء نقله إلى نيابة الوراق للتحقيق معه فر هاربا.

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة، تمكن الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.


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