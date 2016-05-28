السيطرة عل حريق نشب بسيارة محملة خردة فى المنوفية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل بسيارة محملة بالخردة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بتلقيه بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة محملة بكمية من الخردة "أخشاب – بعض المنقولات" بقرية البتانون - دائرة المركز.

وبانتقال قوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بالسيارة رقم "ق د أ 3179 نقل" ماركة مازدا موديل 1980 م لونها أزرق × أبيض شاسيه رقم 503069 موتور رقم 100065 – محملة ببعض الثلاجات الخردة، ملك "مجدى.ك.م.ا" 29 عاما سائق ومقيم بذات الناحية، أثناء وقوفها أمام محل تنجيد ملك "أحمد.م.ا.ا" 40 عاما منجد ومقيم بذات الناحية، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات، وأسفر عن تلفيات "احتراق السيارة وحمولتها بعض الكراسى بالمحل المشار إليها".

ورجح مالك السيارة أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية، وأكد مالك المحل بمضمون ما جاء، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 2716 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2016 م، وجار العرض على النيابة.