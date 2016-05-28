محافظ الأقصر: افتتاح المرحلة الثانية من مستشفي الأورام مايو المقبل

أكد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر على عزمه العمل بشكل متواصل مع كافة الأطراف لافتتاح المرحلة الثانية من مشروع مستشفى شفاء الأورام لعلاج السرطان فى نفس موعد افتتاح المرحلة الأولي في 27 مايو من العام القادم.

وأشار المحافظ الى أن الحلم ليس ما تراه وانت نائم ولكن الحلم هو حلم اليقظة الذى تواصل العمل ليل نهار لتحقيقه مضيفا بأن المصريين ليس لديهم رفاهية التجربة والفشل وأمامهم طريق واحد هو العمل والنجاح.

ووصف بدر المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية بأنه بمثابة الأب الروحى له وتعلم منه العمل الميدانى والمتابعة على أرض الواقع لاستكمال كافة المشروعات القومية بالتعليم والصحة والمرافق الأساسية وهى أحلام أمام المصريين لابد من تحقيقها.

كانت محافظة الأقصر قد احتفلت مساء أمس بافتتاح المرحلة الأولي من المستشفي بتكلفة 330 مليون جنيه بحضور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وعدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين والرياضيين والفنانين أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال.