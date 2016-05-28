قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المنازل شرق قطاع غزة

فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين المحاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية على الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة، أطلقت النار بكثافة صوب المنازل القريبة من الحدود شرق مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة، دون أن تسجل أية إصابات بشرية.

وتطلق قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج والآليات العسكرية، على طول الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين القريبة من الحدود .