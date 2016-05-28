عشان ماتنساش فى الامتحان.. تمارين "ذهنية" تقوى ذاكرتك وتزيد تركيزك

يعانى طلاب الثانوية العامة خاصة فى الوقت قبل الامتحان بعدم التركيز، نظرا لتكدس المناهج الدراسية فى ذاكرتهم، ويظنون أنهم بذلك نسوا كل المعلومات ولن يكون لديهم القدرة على تذكرها فى الامتحان.

وحتى يزداد تركيز طلاب الثانوية العامة تقدم الدكتورة "هبة عيسوى"، أستاذ الطب النفسى جامعة عين شمس، بعض الخطوات التى تساعدهم على الوصول لأعلى الدرجات، وتقول: هناك تمرين خاصة بالتركيز يمكن القيام بها كل يوم بمعدل مرتين أو ثلاثة فى أوقات الراحة، هذا التمرين يمكن أن نجعله فى صورة لعبة مسلية نقوم بها بشكل مبسط فى وقت الراحة، فهو يعمل على رفع درجة التركيز للذاكرة البصرية ولتنبيه الذاكرة.

وتضيف د. هبة: "التمرين يعتمد على فتح أرقام التليفونات التى لم تحاول حفظها من قبل وانظر إليها بتركيز لمدة 30 ثانية ثم نبعد الأرقام عن عيننا ونحاول كتابة الأرقام التى نتذكرها، ثم نغمض العينين ونحاول استرجاع صورة الرقم أمامنا مرة أخرى، ونكتب رقم على سبيل المثال 7 ونتذكر كم مرة تكرر فى الرقم المراد حفظه، يمكن أن يكون قد تكرر مرتين أو ثلاثة أو لم يظهر من الأساس، ثم نضع رقمين على سبيل المثال 50، ونبدأ فى رحلة البحث الذهنى حول وجود الرقمين فى رقم التليفون، وهكذا مع زيادة الأرقام فى كل مرة حتى نجد أنفسنا قمنا بحفظ الرقم بالفعل، وننتقل إلى رقم آخر".

وتوضح الدكتورة "هبة عيسوى" قائلا: يظن البعض أن هذا التمرين صعب فى بدايته، ولكن بعد الاعتياد عليه سيصبح مسليا ويمكن أن نأخذه فى إطار اللعب، ويتسابق الطالب مع أصدقائه أو أهله فى المنزل فهى لعبة بالأرقام ولكن لها هدفا كبيرا فى النهاية".

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