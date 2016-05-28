قمة أوروبا اليوم.. الملكي المدريدي يسعى لتأكيد «العقدة» وأتليتكو لـ«الثأر»

تتجه انظار العالم عند التاسعة الا ربع مساء اليوم السبت، إلي ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا الإسباني الخالص بين الغريمين الملكي المدريدي وأتليتكو.

ويبحث النادي الملكي بقيادة مديره الفني الفرنسي الأسطورة زين الدين زيدان، عن تعويض اخفاقه في الدوري المحلي باللقب الآوروبي للمرة الحادية عشر في تاريخه، لمواصلة تربعه على عرش الأندية الأوروبية.

وحصل لاعبو ريـال مدريد على دفعة كبيرة بعد عودة الهداف الفريق كريستيانو رونالدو من الإصابة ومشاركته في التدريبات بشكل جيد ليكمل الثلاثي الهجومي القوى مع كريم بنزيمة وجاريث بيل.

وفي المقابل يبحث الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للأتليتكو للثأر من خسارة لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2014 أمام ريـال مدريد في الدقيقة 92 بعد رأسية سيرجو راموس ودخول التاريخ بحصد لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي.

يدير المباراة تحكميًا الحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

ريال مدريد لعب 13 “نهائي” في دوري أبطال أوروبا، وكانت آخر خسارة تعرض لها في النهائي في مايو عام 1981 أمام ليفربول الذي انتصر بهدف نظيف.

في حال تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز في مباراة اليوم سيصبح الفريق رقم 23 الذي يرفع كأس البطولة.

هذا النهائي الثالث في دوري أبطال أوروبا الذي يقام على ملعب سان سيرو بعد موسمي 64-65 و69-70.

هذه المرة السادسة التي يتواجه فيها فريقان من نفس البلد في النهائي، والثالثة من إسبانيا، والثانية من مدينة مدريد.