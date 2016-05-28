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طائرات التحالف العربي تقصف «لواء العمالقة» شمال اليمن

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طائرات التحالف العربي تقصف «لواء العمالقة» شمال اليمن طائرات التحالف العربي تقصف «لواء العمالقة» شمال اليمن

ارشيفية

قصفت طائرات التحالف العربى، معسكر لواء العمالقة اللواء 29 ميكانيكى بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، شمال اليمن والذى تسيطر عليه مليشيات الحوثيين منذ نحو 3 أسابيع.

وذكر المركز الإعلامى للمقاومة فى إقليم أزال، أن الطائرات استهدفت الموقع أكثر من مرة كان آخرها مساء أمس، وسمعت دوى انفجارات عنيفة صادرة من المعسكر.

وكانت عناصر المليشيات قامت أمس بهجوم على آخر من تبقى من الجنود النظاميين فى المعسكر بعد تعيين الحوثيين رئيسًا جديدًا، لأركان حرب المعسكر وطردتهم وأحكمت سيطرتها عليه والذى توجد به كميات كبيرة من الأسلحة.

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