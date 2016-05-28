بالصور.. «بويول» نجم برشلونة السابق يدعم السياحة المصرية ويزور الأهرامات

زار لاعب برشلونة السابق كارليس بويول، وزوجته فانيسا لورينزو، أمس الجمعة، اهرامات الجيزة والمتحف المصري الذي لم يفتتح بعد.

وقال المشرف العام على المتحف المصري الكبير طارق توفيق، ان بويول وزوجته أعربا عن اهتمامهما الشديد بالاثار التي زاراها.

وأوضح ان مدافع برشلونة السابق والمنتخب الإسباني لكرة القدم كان منبهرًا للغاية بحجم المتحف الجديد، مبديا رغبته في العودة لزيارته عند افتتاحه للجمهور المقرر في مايو/آيار من عام 2018.

كما زار بويول وزوجته تمثال أبو الهول، وأوضح توفيق، ان السلطات المصرية دعت بويول لزيارة القاهرة لاهتمامه بمصر ورغبته في زيارة الأهرامات.

وسيواصل مدافع برشلونة السابق زيارته اليوم حيث لديه التزامات دعائية ويعقد مؤتمرا صحفيا وسيشاهد عبر التلفاز نهائي بطولة دوري أبطال آوروبا بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد في ميلانو بإيطاليا.