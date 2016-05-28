إنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مخزن أحراز نيابة الهرم

أمرت نيابة ثان أكتوبر، بإنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق الذى شب فى مخزن أحراز وغرفة تابعة لنيابة الهرم مساء أمس الجمعة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد مصدر أمنى، أن النيران أسفرت عن حدوث تلفيات بالمخزن الذى يحتوى على ضبطيات تم تحريزها بعدة قضايا، بالإضافة إلى أحراز قسم شرطة الهرم والتى تم التحفظ عليها بعد جردها بالقسم عقب إكتشاف إختفاء بعض الأحراز، مضيفا: أن الحريق لم يسفر عن حدوث أى إصابات، وجارى إجراء التحريات لكشف ملابست الحادث، والتأكد من سبب إندلاع الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.

السيطرة على حريق داخل مبنى نيابة الهرم بأكتوبر بدون إصابات

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