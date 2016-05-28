تصفية أمين موسى المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة فى تبادل لإطلاق النار

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم، من تصفية المسجل خطر رجب موسى سيد غريب وشهرته “أمين موسى” أحد أباطرة الإجرام بمنطقة المثلث الذهبي والملقب بـ”إمبراطور الإجرام”، بعد مواجهات مسلحة بمنطقة ناي.

وردت معلومات سرية للواء أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية، باختباء المتهم في أحد الأوكار بالزراعات بقرية ناي بقليوب.

على الفور، تم تجهيز قوة مكبرة قادها العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وتنكر رجال الشرطة في زي تجار ومزارعين، وحاصروا الموقع لضمان ضبطه بعد نجاحه في الهروب من مأموريات سابقة عدة، وما أن شعر المتهم برجال الشرطة حتى أطلق النار، تبادل إطلاق الرصاص عن مصرعه دون خسائر.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية، أن قوات الأمن مدعومة بعناصر قتالية نجحت في تصفية موسى آخر رؤوس العصابات المتبقية من عصابة “الدكش”، مشيرا إلى أنه المتهم الرئيسي في قتل المقدم مصطفى لطفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

أضاف عبدالقادر أن المتهم لاحظ وجود القوات فأطلق النار فردت القوات عليه ومتهم آخر برفقته ما أسفر عن مصرعه، وضبط أسلحة وذخائر، حيث تم ضبط بندقيتين آلي و6 خزن طلقات و240 طلقة و150 جرام “هيروين” و6 تليفونات محمولة ودراجتين.