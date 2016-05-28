خضر ألمانيا يهنئون فان دير بيلين لانتخابه رئيساً للنمسا

هنأ حزب الخضر الألماني رئيس حزب الخضر النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بفوزه في انتخابات الرئاسة النمساوية.

وأقر نوربرت هوفر مرشح حزب الحرية اليميني النمساوي في وقت سابق بهزيمته في الانتخابات، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وقال هوفر (45 عاماً) معلقاً على نتائج الانتخابات على صفحته على موقع فيس بوك: “أنا حزين اليوم بالطبع، كنت أود أن أحرس بلدنا الرائع لكم كرئيس جمهورية”.

وقال رئيس حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير مهنئاً فان دير بيلين: “يسرنا أن جارتنا النمسا سيكون لها رئيس منفتح على الاتحاد الأوروبي ومؤيد له”.

وخاض فان دير بيلين انتخابات التصفية ضد مرشح حزب الحرية اليميني المتطرف نوربرت هوفر.

ورأى أوزديمير أن أحد أكثر المهام الملحة للرئيس النمساوي الجديد هي، إعادة لم شمل هذا البلد المنقسم، وقال إن خضر ألمانيا على قناعة أن الرئيس الجديد (72 عاماً) سيتولى هذه المهمة وأنه سيجعل “الأمل بدلاً من الخوف مبدأ سياسته”.

وفاز فان دير بيلين بالانتخابات الرئاسية في النمسا متقدماً على منافسه من اليمين المتطرف، إثر دورة ثانية تميزت بمنافسة شديدة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية النمساوية.

وبعد فرز أصوات الذين انتخبوا عبر المراسلة، تبين أن فان دير بيلين حاز على 50.3% من الأصوات، متقدماً بـ31026 صوتاً على منافسه هوفر الذي جمع 49.7%.