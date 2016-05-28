أخبار عاجلة

عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

خضر ألمانيا يهنئون فان دير بيلين لانتخابه رئيساً للنمسا

Google+ Print
خضر ألمانيا يهنئون فان دير بيلين لانتخابه رئيساً للنمسا خضر ألمانيا يهنئون فان دير بيلين لانتخابه رئيساً للنمسا

فان دير بيلين يحتفل بفوزه بالانتخابات (إي بي أيه)

هنأ حزب الخضر الألماني رئيس حزب الخضر النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بفوزه في انتخابات الرئاسة النمساوية.

وأقر نوربرت هوفر مرشح حزب الحرية اليميني النمساوي في وقت سابق بهزيمته في الانتخابات، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وقال هوفر (45 عاماً) معلقاً على نتائج الانتخابات على صفحته على موقع فيس بوك: “أنا حزين اليوم بالطبع، كنت أود أن أحرس بلدنا الرائع لكم كرئيس جمهورية”.

وقال رئيس حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير مهنئاً فان دير بيلين: “يسرنا أن جارتنا النمسا سيكون لها رئيس منفتح على الاتحاد الأوروبي ومؤيد له”.

وخاض فان دير بيلين انتخابات التصفية ضد مرشح حزب الحرية اليميني المتطرف نوربرت هوفر.

ورأى أوزديمير أن أحد أكثر المهام الملحة للرئيس النمساوي الجديد هي، إعادة لم شمل هذا البلد المنقسم، وقال إن خضر ألمانيا على قناعة أن الرئيس الجديد (72 عاماً) سيتولى هذه المهمة وأنه سيجعل “الأمل بدلاً من الخوف مبدأ سياسته”.

وفاز فان دير بيلين بالانتخابات الرئاسية في النمسا متقدماً على منافسه من اليمين المتطرف، إثر دورة ثانية تميزت بمنافسة شديدة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية النمساوية.

وبعد فرز أصوات الذين انتخبوا عبر المراسلة، تبين أن فان دير بيلين حاز على 50.3% من الأصوات، متقدماً بـ31026 صوتاً على منافسه هوفر الذي جمع 49.7%.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا