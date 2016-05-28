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نانسي عجرم تتوجه إلى بيروت بعد إحياء إطلاق برنامج «ninja warrior»

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نانسي عجرم تتوجه إلى بيروت بعد إحياء إطلاق برنامج «ninja warrior» نانسي عجرم تتوجه إلى بيروت بعد إحياء إطلاق برنامج «ninja warrior»

نانسي عجرم (أرشيفية)

غادرت مطار القاهرة الدولي الفنانة نانسي عجرم متوجهة إلى بيروت ، وذلك بعد أن أحييت الجمعة حفل إطلاق برنامج المسابقات العالمي “ninja warrior” بالعربي في احد منتجعات سهل حشيش بمدينة الغردقة.

يذكر أن برنامج “ninja warrior” يعد برنامج المسابقات الرياضية الاضخم في العالم ، بعد النجاح الاسطوري الذي حققه البرنامج على مدار 19 عاما منذ إنطلاق نسخته الاولى باليابان عام 1997 ، لينطلق بعدها للعالمية ، وتبدأ إذاعته بلغات العالم في عدد كبير من الدول بينها بريطانيا وألمانيا وأستراليا واليونان وجنوب أفريقيا والتشيك وتركيا وسنغافورة وماليزيا.

 

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