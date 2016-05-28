بالصور.. مدينة سفاجا تستعد لاستقبال المصيفين بتنظيف الممشى والكورنيش

قام مجلس مدينة سفاجا، برئاسة اللواء هشام أمنه رئيس المدينة، بتنظيف منطقة الممشى والكورنيش بالمدينة لاستقبال المصيفين.

وأعلن اللواء هشام امنه رئيس مدينة سفاجا، أن مجموعة من الشباب الفنانيين بمدينة سفاجا قاموا بالرسم على أسفلت منطقة الكورنيش بعد تنظيفه لإظهار المدينة بالمظهر الذى يليق بها، واستعداد لاستقبال المصيفين.

وأكد رئيس مدينة سفاجا على أن تم تغير ودهان بعض صناديق النظافة المتهالكة وإظهارها بالشكل الحضارى وتم تغيير ودهان بعض الحاويات.

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