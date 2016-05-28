افتتاح المقر المركزى لإدارة الموهوبين والتعليم الذكى بمحافظة أسيوط

افتتحت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجى مدير عام إدارة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، رافقها عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وبحضور صلاح فتحى وكيل المديرية، المقر المركزى لإدارة الموهوبين والتعليم الذكى بأسيوط ومعرض رعاية الموهوبين بالإدارة، وذلك بمقر مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمدينة أسيوط.

وبدأت الفعاليات، بافتتاح معرضا للطلاب الموهوبين فى مجالات الرسم والغناء والتمثيل والإلقاء فى كتابة الشعر والقصة والرواية وكذلك المتميزين فى العلوم والاختراعات على مستوى مراحل التعليم المختلفة ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموهوبين بالمديرية.

وتفقدت مدير عام إدارة الموهوبين بالوزارة ووكيل الوزارة أروقة معرض رعاية الموهوبين واستمعت إلى شرح للطلاب الموهوبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، كما استمعت مديرعام إدارة الموهوبين بالوزارة إلى شرح الطالب محمد أحمد عبد الفضيل بالصف الثالث الثانوى، والذى شرح إكتشافه لجهاز يعالج السرطان الجلدى بالكهرباء عن طريق التغيير من كهرباء الخلية والنسيج الورمى بأخذ رد فعل مناعى تجاه الورم.

ومن جانبه أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بافتتاح المركز، موجها الشكر إلى الدكتورة هالة عبد السلام مدير عام إدارة الموهوبين بالوزارة لمساندتها ودعمها للموهوبين فى كل مكان على مستوى الجمهورية .

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