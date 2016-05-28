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تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة شرق مدينة أسوان

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تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة شرق مدينة أسوان تنفيذ 31 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة شرق مدينة أسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، من إزالة 31 حالة تعديات شرق مدينة أسوان، تمثلت فى هدم مبانى وأسوار أقيمت علي أراضى أملاك الدولة، بمساحات مختلفة ودون موافقات، وذلك خلال حملة مكبرة بدائرة قسم ثان بمدينة أسوان.

و أسفرت جهود الحملة، والتى شارك فيها ضباط قسم ثان أسوان ورجال المرور والمرافق والحماية المدنية، عن تنفيذ قرارات إدارية صادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان وتنفيذ أحكام قضائية، حيث تحرر المحضر رقم 1794 لسنة 2016 إدارى مركز قسم ثان أسوان وجارى إخطار النيابة العامة للتصرف .


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