90 شاحنة محملة بالقمح تغادر ميناء الإسكندرية

غادرت ميناء الإسكندرية 90 شاحنة، تحمل 2700 طن قمح فى طريقها للمطاحن بعدة محافظات .

صرح بذلك المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، وقال إن الميناء استقبل الباخرة "سيلفر بويند" قادمة من مالطا وتحمل 31 ألف طن زيت صويا .

وأضاف أنه تم تفريغ حمولة الباخرة تمهيدا لفحصها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، وأكد أن عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها على أرصفة الميناء تسير بشكل طبيعى ومنتظم، مع ارتقاء مستوى الأداء بمختلف الإدارات بالميناء .

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