أخبار عاجلة

عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

90 شاحنة محملة بالقمح تغادر ميناء الإسكندرية

Google+ Print
90 شاحنة محملة بالقمح تغادر ميناء الإسكندرية 90 شاحنة محملة بالقمح تغادر ميناء الإسكندرية
غادرت ميناء الإسكندرية 90 شاحنة، تحمل 2700 طن قمح فى طريقها للمطاحن بعدة محافظات .

صرح بذلك المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، وقال إن الميناء استقبل الباخرة "سيلفر بويند" قادمة من مالطا وتحمل 31 ألف طن زيت صويا .

وأضاف أنه تم تفريغ حمولة الباخرة تمهيدا لفحصها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، وأكد أن عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها على أرصفة الميناء تسير بشكل طبيعى ومنتظم، مع ارتقاء مستوى الأداء بمختلف الإدارات بالميناء .


>"الزراعة" تعلن رفض دخول 103 آلاف طن قمح وفول صويا مليئة بالحشرات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365