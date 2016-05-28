دفن 19 جثة لمهاجرين أفارقة مجهولى الهوية فى طرابلس

قام فريق انتشال الجثث بفرع الهلال الأحمر بمدينة الزاوية الليبية "40 كيلو مترا غرب العاصمة طرابلس" بدفن 19 جثمانا تعود لأشخاص أفارقة مجهولى الهوية من الهجرة غير الشرعية فى أحد المقابر بمدينة طرابلس.

وقال مهند كريمة عضو المكتب الإعلامى لفرع الهلال الأحمر بالزاوية، فى تصريح صحفى اليوم، أن هذه الجثث وجدت على شواطيء مدينة الزاوية خلال الأيام الماضية وكانت محفوظة فى ثلاجة الرحمة بمستشفى الزاوية وتم نقلها ودفنها فى أحد المقابر بمدينة طرابلس وذلك بعد التنسيق مع النيابة العامة بطرابلس ومركز شرطة تاجوراء وبالتعاون مع شركة الخدمات العامة.

وأضاف مهند أن هذا العمل يعتبر آخر نشاط رسمى لفرع الهلال الأحمر بالزاوية فى مايخص الهجرة غير الشرعية وانتشال الجثث والفحص الطبى للمهاجرين إلى حين إشعار آخر وذلك بسبب نقص الإمكانيات بالفرع.

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