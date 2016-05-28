أخبار عاجلة

عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع ضحايا عملية "البنيان المرصوص" غرب سرت الليبية لـ 30 قتيلا وجريحا

Google+ Print
ارتفاع ضحايا عملية "البنيان المرصوص" غرب سرت الليبية لـ 30 قتيلا وجريحا ارتفاع ضحايا عملية "البنيان المرصوص" غرب سرت الليبية لـ 30 قتيلا وجريحا
ارتفع عدد قتلى عملية "البنيان المرصوص" بمدينة مصراتة التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، ضد تنظيم داعش، غرب مدينة سرت إلى 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

كانت الإحصائية الأولية لاشتباكات أمس أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 8 عناصر من عملية البنيان المرصوص.

وذكر المكتب الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص"، فى بيان له اليوم، أن عدد قتلى العملية ارتفع إلى 5 عناصر من قوات "البنيان المرصوص" و25 جريحا جراء الاشتباكات الدائرة مع عناصر الفرع الليبى لتنظيم "داعش" غرب مدينة سرت.

وأضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى وقدمت لهم الإسعافات الأولية وغادر أغلبهم، لافتا إلى أن سلاح الطيران نفذ 10 طلعات جوية تم خلالها ضرب 20 هدفا للتنظيم، مؤكدا أن إحدى الضربات أصابت رتلا لداعش أثناء فراره نحو الصحراء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365