ارتفاع ضحايا عملية "البنيان المرصوص" غرب سرت الليبية لـ 30 قتيلا وجريحا

ارتفع عدد قتلى عملية "البنيان المرصوص" بمدينة مصراتة التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، ضد تنظيم داعش، غرب مدينة سرت إلى 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

كانت الإحصائية الأولية لاشتباكات أمس أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 8 عناصر من عملية البنيان المرصوص.

وذكر المكتب الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص"، فى بيان له اليوم، أن عدد قتلى العملية ارتفع إلى 5 عناصر من قوات "البنيان المرصوص" و25 جريحا جراء الاشتباكات الدائرة مع عناصر الفرع الليبى لتنظيم "داعش" غرب مدينة سرت.

وأضاف أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى وقدمت لهم الإسعافات الأولية وغادر أغلبهم، لافتا إلى أن سلاح الطيران نفذ 10 طلعات جوية تم خلالها ضرب 20 هدفا للتنظيم، مؤكدا أن إحدى الضربات أصابت رتلا لداعش أثناء فراره نحو الصحراء.

>