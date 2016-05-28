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البرلمان يستدعى وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال لمناقشة قانون الخدمة المدنية

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البرلمان يستدعى وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال لمناقشة قانون الخدمة المدنية البرلمان يستدعى وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال لمناقشة قانون الخدمة المدنية
قال النائب جمال عبد الناصر، وكيل لجنة القوى العالمة بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعى كل من وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال نهاية الأسبوع الحالى، لمناقشة بعض المواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية لحسم هذه التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف وكيل لجنة القوى العالمة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش مواد الندب والعلاوة التحفيزية، والإجازات فى تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد مع الوزيرين قبل إقراره بشكل رسمى وعرضه على البرلمان.

لجنة القوى العاملة: "الخدمة المدنية" يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والعامل
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