برقم الجلوس.. "اليوم السابع" ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

ينشر "اليوم السابع" النتيجة الكاملة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، حيث اعتمد محمد سيد بدر، محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية وأعلن عن أسماء الأوائل على مستوى المحافظة بنسبة 57.7%.

وكان اعتمد محافظ الأقصر محمد بدر، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2015 / 2016، بنسبة نجاح بلغت 57.7% على مستوى إدارات الأقصر التعليمية السبعة، وقال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 16 ألفا و43 طالبا وطالبة، حضر منهم 15 ألفا و990 وتغيب 53، وأن عدد الناجحين 9219 طالبا وطالبة بينما يدخل 6771 امتحانات الدور الثانى.

وأعلن وكيل الوزارة أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة حسب السن والدرجات وهم:-

الأول: زياد حسين أحمد من مدرسة الضبعية الإعدادية بنين بإدارة القرنة بمجموع 300 درجة

الثانية: نورا بربش بغدادى من مدرسة الضبعية بنات بالقرنة بنفس المجموع

الثالثة: نورهان رضوان الطاهر من مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بأرمنت بنات بنفس المجموع

الرابعة: مها محمد طايع من نفس المدرسة وبنفس المجموع

الخامسة: مريم صبرى يوسف من نفس المدرسة بمجموع 299.5 درجة

السادسة: إسراء محمد عبد العال من مدرسة المساوية الإعدادية بإسنا بنفس المجموع

السابع: محسن عبد الحميد أحمد من مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنين بنفس المجموع الثامن: بدر حسن بدر من مدرسة مستعمرة الرى بإسنا بنفس المجموع

التاسعة: إسراء أحمد أبو دوح من مدرسة المساوية بإسنا الإعدادية بنفس المجموع

العاشر: محمد محمد ناشد من مدرسة الغربى قامولا بإدارة القرنة بنفس المجموع العاشر مكرر: بافلى بنيامين بشرى من مدرسة السلام الخاصة لغات بنفس المجموع

العاشر مكرر 2: ندى رشدى عمر من مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنفس المجموع

كما أعلن وكيل الوزارة نسبة النجاح بالإدارات التعليمية السبعة، وجاءت الأقصر فى المركز الأول بنسبة نجاح 68%، تليها إسنا بنسبة 59.7%، ثم أرمنت بنسبة 57.3%، وبعدها الطود بنسبة 56.4%، والبياضية بنسبة 53.8%، ثم الزينية والقرنة بنسبة 50 %.

وقال موسى عبد الله المتحدث باسم مديرية التعليم، إنه تقرر تكريم جميع المتفوقين بالشهادات المختلفة فى حفل كبير بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، حيث يتم منحهم هدايا رمزية وشهادات تقدير لنبوغهم الدراسى.

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ننشر أسماء الأوائل العشر بالشهادة الإعدادية فى الأقصر