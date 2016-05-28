الداخلية تبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين فى الانضمام لمعهد معاونى الأمن

تبدأ وزارة الداخلية اليوم قبول طلبات الانضمام لمعهد معاونى الأمن بالقاهرة للعمل لاحقاً فى وظيفة معاون أمن (ذكور/ إناث) حتى يوم الخميس الموافق 30 يونيو.

ووضعت الوزارة شروط قبول المتقدمين لمعهد مندوبى الأمن سواء من الذكور أو الإناث، وهى:

>أولاً: الشروط العامة للقبول (ذكور، إناث):

> ـ أن يكون مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

> - ألا يقل السن عن 19 سنة وألا يزيد عن 23 سنة فى أول فبراير 2017.

> - أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

>أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

>- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

>- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

> - أن تتوافر فى المتقدمين الشروط الخاصة باللياقة الصحية والبدنية واختبارات السمات التى تطلبها الوزارة لشغل الوظيفة.

>- ألا يقل الطول عن 170سم، وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم للذكور.

> ألا يقل الطول عن 165سم للإناث.

> - ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة وقت بدء الدراسة.

>- بالنسبة للمجندين الذين مازالوا بالخدمة العسكرية فإنه يشترط الحصول على موافقة القوات المسلحة عند التحاقهم بالمعهد.

>- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

وأعلنت وزارة الداخلية على مزايا عديدة للملتحقين بمعهد أمناء الشرطة، وهى حصول الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكل المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، وصرف الملابس الأميرية مجاناً.

ونوهت وزارة الداخلية على سحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة للمصلحة وهى:

> - معهد معاونى الأمن بالقاهرة: شارع جسر السويس / بوابة رقم ( 1 ) للذكور. - معهد معاونى الأمن بالقاهرة: شارع جسر السويس / بوابة رقم ( 2 ) للإناث. - معهد مندوبى الشرطة بالقاهرة: 1 شارع أحمد عصمت / بمنطقة عين شمس. - معهد التدريب الراقى: بمنطقة زهراء المعادى. معهد معاونى الأمن بالبحيرة: مدخل مدينة وادى النطورن. - معهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة بسوهاج: مدينة سوهاج / حى الكوثر.

- الداخلية: 28 مايو بدء تلقى طلبات الراغبين فى الانضمام لمعهد معاونى الأمن.. وتشترط حصول المتقدم على الإعدادية.. وألا يقل السن عن 19 سنة ولا يزيد عن 23.. وأن يكون حسن السمعة

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