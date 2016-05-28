سقوط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو فى أسوان

تمكن رجال المباحث بمركز شرطة نصر النوبة بأسوان من القبض على عاطلين، لحيازتهما كمية من مخدر البانجو، بلغ وزنها حوالى 2 كيلو جرام تقريبا، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم "محمد. ى" 24 سنة عاطل وبرفقته المتهم "محمد. م " 29 سنة عاطل، وبحيازته 53 لفافة صغيرة من مخدر البانجو ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

تحرر المحضر رقم 942 لسنة 2016 م إدارى مركز نصر النوبة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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القبض على مسجل خطر قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش فى البساتين

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