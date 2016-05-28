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مدير أمن السويس: تركيب مراوح وتكييفات بـ90% من سجون وأقسام المحافظة

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مدير أمن السويس: تركيب مراوح وتكييفات بـ90% من سجون وأقسام المحافظة مدير أمن السويس: تركيب مراوح وتكييفات بـ90% من سجون وأقسام المحافظة
أكد اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، أنه ينفذ تعليمات وزارة الداخلية بحسن المعاملة ومراعاة حقوق الإنسان فى أقسام الشرطة والسجون التى تقع داخل نطاق المحافظة خاصة السجن المركزى "سجن عتاقة ، مشيراً إلى أن مديرية الأمن قامت بتركيب شفاطات ومراوح وتكييفات فى أكثر من 90% من سجون وأقسام الشرطة بالمحافظة لمواجهة ارتفاع دراجات الحرارة.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة لــــ" اليوم السابع " أن المديرية قامت خلال الـ 100 يوم الماضية بتنفيذ حملات أمنية متتالية أسفرت عن سقوط أخطر تجار المخدرات بالمحافظة والمناطق الجبلية وبالعين السخنة وأيضا شرق قناة السويس ، وتم ضبط 298 قضية مخدرات ضمت أطنان من مخدر البانجو والحشيش وكميات كبيرة من الأقراص المخدرة .


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