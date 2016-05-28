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"الزراعة" تعلن رفض دخول 103 آلاف طن قمح وفول صويا مليئة بالحشرات

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"الزراعة" تعلن رفض دخول 103 آلاف طن قمح وفول صويا مليئة بالحشرات "الزراعة" تعلن رفض دخول 103 آلاف طن قمح وفول صويا مليئة بالحشرات
أعلن الدكتور إبراهيم إمبابى، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، رفض سلطات الحجر الزراعى دخول شحنة قمح قادمة من بولندا تبلغ 30 ألف طن، و 10 آلاف طن قادمة من كندا، لعدم مطابقتها المواصفات المصرية، ووجود أمراض حجرية وحشرات بالشحنات .

وقال إبراهيم إمبابى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال شهر إبريل الماضى تم رفض 63 ألف طن من بذور الفول الصويا قادمة من أمريكا لإصابتها بإمراض حشائش وتحتوى على حشرات، مؤكدا أن إدارة الحجر تعمل بإجراءات رقابية مشددة لرفض أى تقاوى مستوردة بها أمراض حجرية، وتفادى أى أضرار تكبد المزارعين خسائر فى المحصول .


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