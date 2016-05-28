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نصائح ذهبية لتبدو أصغر من عمرك بـ5 سنوات

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نصائح ذهبية لتبدو أصغر من عمرك بـ5 سنوات نصائح ذهبية لتبدو أصغر من عمرك بـ5 سنوات
تبدو تلك الأزمة ملحة فى الوقت الحالى، فالجميع يريدون أن يكونوا كما لو أنهم أصغر من سنهم حتى لو بخمس أعوام فقط، وفى هذا الإطار منحت جريدة "الديلى ميل" البريطانية الباحثين عن الشباب الدائم عدة نصائح ليبدو المرء إذا ما نفذها أصغر من عمره بخمس سنوات.

1- لا سكريات: كثرة تناول الحلويات والمواد الغذائية التى تحتوى على السكر تتسبب فى فقدان المرونة الخاصة بالجلد، وبالتالى فقد تسبب السكريات ظهور التجاعيد.
>2- تناول الأطعمة التى تحتوى على الأوميجا 3 والأوميجا 6 وهى الأطعمة التى من بينها السمك، ووجود مثل هذه النوعية من الأحماض الدهنية له دور كبير فى المظهر الذى يبدو عليه الجلد.
>3- تناول أطعمة تحتوى مضادات الأكسدة: مضادات الأكسدة لها دور كبير فى حماية الجلد من علامات السن، ومن أشهر مضادات الأكسدة فيتامين سى، الذى يتواجد فى الليمون والبرتقال واليوسفى والجريب فروت والجوافة.
>4-تناول الأطعمة التى تحتوى على عنصر الزنك: لما للزنك من دور كبير فى إضفاء مزيد من الحيوية على الجلد، ومن أشهر الأطعمة التى تحتوى على الزنك البيض واللوبيا.
>5- تناول الأطعمة التى تحتوى على البروتينات: مثل اللحوم والأسماك كما ينبغى الحصول أيضا على القيمة الغذائية الموجودة فى الخضراوات.


>اعرف أسباب ظهورك بشكل أكبر من سنك

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