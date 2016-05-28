نصائح ذهبية لتبدو أصغر من عمرك بـ5 سنوات

1- لا سكريات: كثرة تناول الحلويات والمواد الغذائية التى تحتوى على السكر تتسبب فى فقدان المرونة الخاصة بالجلد، وبالتالى فقد تسبب السكريات ظهور التجاعيد.
>2- تناول الأطعمة التى تحتوى على الأوميجا 3 والأوميجا 6 وهى الأطعمة التى من بينها السمك، ووجود مثل هذه النوعية من الأحماض الدهنية له دور كبير فى المظهر الذى يبدو عليه الجلد.
>3- تناول أطعمة تحتوى مضادات الأكسدة: مضادات الأكسدة لها دور كبير فى حماية الجلد من علامات السن، ومن أشهر مضادات الأكسدة فيتامين سى، الذى يتواجد فى الليمون والبرتقال واليوسفى والجريب فروت والجوافة.
>4-تناول الأطعمة التى تحتوى على عنصر الزنك: لما للزنك من دور كبير فى إضفاء مزيد من الحيوية على الجلد، ومن أشهر الأطعمة التى تحتوى على الزنك البيض واللوبيا.
>5- تناول الأطعمة التى تحتوى على البروتينات: مثل اللحوم والأسماك كما ينبغى الحصول أيضا على القيمة الغذائية الموجودة فى الخضراوات.
>اعرف أسباب ظهورك بشكل أكبر من سنك