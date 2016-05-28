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علاج 4 آلاف مريض بفيروس سى فى البحيرة بتبرع من الأزهر الشريف

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علاج 4 آلاف مريض بفيروس سى فى البحيرة بتبرع من الأزهر الشريف علاج 4 آلاف مريض بفيروس سى فى البحيرة بتبرع من الأزهر الشريف
أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل مديرية الصحة بالبحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لعلاج مرضى فيروس سى بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة "البحيرة خالية من فيروس سى".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى أنه تم علاج 45 ألف مريض بفيروس سى حتى الآن من خلال منظومة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى صندوق تحيا .

وأشار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة إلى أن صندوق الزكاة التابع لمشيخة الأزهر الشريف تبرع بعلاج 4000 مريض بمحافظة البحيرة مساهمة منه فى علاج الأمراض المتوطنة.

وأوضح الدكتور الطباخ، أنه تم افتتاح 14 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية بالمستشفيات الحكومية بكافة المراكز والمدن أخرها مركزين بمدينة دمنهور.

>افتا إلى وجود خطة متكاملة للقضاء على قوائم الانتظار لعلاج مرضى فيروس سى بحلول شهر يوليو المقبل.


>علاج 5 آلاف مريض بفيروس "سى" بالبحيرة من صندوق تحيا مصر خلال شهر
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مصر 365

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