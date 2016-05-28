اليوم ..المحكمة الاقتصادية تصدر حكمها على مصنعى ومروجى"الفنكوش"

تصدر، محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت حكمها فى الدعوى المقامة من جهاز حماية المستهلك، ضد شركة تنتج ما أسمته بـ"الفنكوش" لزيادة القدرة الجنسية عند الرجال، بدون تصريح من وزارة الصحة، إضافة إلى قناة فضائية أعلنت عنه، و3 أشخاص يملكون مصنع أنتجه.

تضمنت عريضة الدعوى: فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك، لحماية مصالح وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، بالإضافة إلى مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة التى تعرض على شاشات القنوات الفضائية المختلفة بشأن المنتجات الطيبة المقدمة للمواطنين والتى قد تؤدى للإضرار بصحتهم.

وأشارت الدعوى إلى أن الجهاز لاحظ إعلان إحدى القنوات الفضائية عن منتج يسمى "الفنكوش" وهو عبارة عن شيكولاتة لعلاج الضعف الجنسى عند الرجال، وأن هذا المنتج يزيد من القدرة الجنسية بسعر جنيه واحد فقط، وباشر الجهاز التحقق من المنتج المنوه عنه، وقد تم مخاطبة كل من الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وقطاع الشئون الوقائية والمعهد القومى للتغذية، بهدف الإفادة عما إذا كان المنتج سالف الذكر مرخص ومصرح له بالتداول للمستهلكين من عدمه.

وأفاد تقرير المعهد القومى للتغذية، بأن منتج الفنكوش مسجل بالمعهد تحت اسم "توب كال"، ومكون من قطع حلوى بطعم الشيكولاتة مدعومة بالكالسيوم وفيتامين "د" لصالح إحدى شركات التغذية، حيث أكدت الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المنتج غير مسجل، فيما أوضحت الشئون الوقائية أن المنتج الأصلى تم تغيير اسمه والغلاف الخارجى الخاص به، من "توب كال" إلى "الفنكوش" وكتابة المسمى الحقيقى بخط صغير.

وتبين من خلال تقارير الأجهزة المختصة أن المنتج مجهول المصدر، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وعلى الفور تم استدعاء مدير المصنع الذى ينتج للتواصل إلى المصدر الحقيقى لأصل المنتج، لسماع أقواله حول الواقعة، والذى أشار إلى اسم الشركة المتعاقد معها فى عملية إنتاج الشيكولاتة، مضيفا أن هذه الشركة قامت بالتنازل عن ملكية المنتج لصالح شركة أخرى يملكها 3 أشخاص آخرين وهم الذين قاموا بتصنيع منتج "الفنكوش" دون الرجوع للمصنع وتغيير اسمه وطرحه بالإعلانات التليفزيونية.

تأجيل دعوى ضد شركة تبيع شيكولاتة لزيادة القدرة الجنسية بدون ترخيص لـ16أبريل

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