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ضبط بندقية آلية و33 طربة حشيش بحوزة مسجل خطر فى السويس

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ضبط بندقية آلية و33 طربة حشيش بحوزة مسجل خطر فى السويس ضبط بندقية آلية و33 طربة حشيش بحوزة مسجل خطر فى السويس
تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من ضبط خارجين عن القانون وبحوزتهما 33 طربة حشيش، قبل ترويجها على عملائهم بالمدينة، وأحالهما اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس للنيابة للتحقيق.

كما تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على مسجل خطر بحوزته بندقية آلية وكميات من الذخيرة.

كان العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس تلقى معلومات تفيد باعتزام متهمين جلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش، لترويجها على تجار المخدرات في المحافظة، وعلى الفور تم تشكيل بحث أشرف عليه مدير المباحث وقادة العميد محمد شرباش رئيس إدارة البحث وضم المقدم محمد عثمان والمقدم حازم مشعل من إدارة البحث الجنائى.

وتوصلت المعلومات أن المتهم الأول ويدعى "أشرف.س" مسجل خطر سرقات، يعاونه المتهم الثانى "حسن.م" مسجل خطر وهارب من تنفيذ 5 أحكام قضائية.

وتبين أن المتهمين سافروا إلى القاهرة لجلب كمية من المخدر، وتم إعداد كمين لهما ببوابة الكيلو 109 طريق القاهرة – السويس، وتم ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بها 33 طربة حشيش.

واعترف المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها بالسويس قبل شهر رمضان الكريم .
>كما تمكن مدير المباحث الجنائية من القبض على إبراهيم سالم مسجل خطر وبحوزته بندقية آلية وكميات من الذخيرة.


>بالفيديو والصور.. مواطنون يستخدمون "الجرادل" لإخماد حريق بمحيط محطة قطار السويس

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مصر 365

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