مصدر أمنى: مقتل أمين موسى أحد المتهمين بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أنه تم تصفية المتهم رجب موسى سيد غريب وشهرته" أمين موسى" زعيم عصابة الجعافرة وأحد المتهمين بقتل المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والرائد إيهاب إبراهيم جورج معاون مباحث مركز الخانكة.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قوات الأمن بإشراف اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، نجحت فى القضاء على ما يعرف بأسطورة المثلث الذهى بمنطقة الجعافرة وشبين القناطر والقشيش والخانكة وقليوب، بعد ضبط "الدكش" ومقتل كل من "كوريا" و"محمد مشاكل" المتهمين بقتل المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث شبرا الخيمة خلال إلقاء القبض عليهما فى دائرة الزوية الحمراء، والرائد إيهاب إبراهيم جورج معاون مباحث الخانكة الذى استشهد أيضا فى حملة أمنية بسرياقوس.

وأضاف، أنه تم اليوم شن حملة أمنية مكبرة، شارك فيها الرائد أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والنقيب محمود ندا معاون مباحث القسم وعدد من ضباط مباحث القليوبية، وتم تصفية المتهم أمين موسي بقرية ناى بقليوب بعدما وصلت معلومات عن إختبائه داخل حديقة.

- مصدر أمنى: استمرار التحقيقات مع الضباط المتورطين مع عصابة "الدكش و كوريا

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