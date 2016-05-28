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الأرصاد: انخفاض الحرارة واعتدال الطقس يستمر حتى منتصف الأسبوع الجارى

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الأرصاد: انخفاض الحرارة واعتدال الطقس يستمر حتى منتصف الأسبوع الجارى الأرصاد: انخفاض الحرارة واعتدال الطقس يستمر حتى منتصف الأسبوع الجارى
أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انخفاض الحرارة سيستمر حتى منتصف الأسبوع الجارى.

وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى حتى القاهرة، حار على جنوب نهارا شديد البرودة ليلا.

وأشار إلى أنه ستظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح تنشط على أغلب الأنحاء والبحرين مضطربين.


> - الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

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