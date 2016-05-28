عرض 5 متهمين جدد فى أحداث الكرم بالمنيا على النيابة اليوم

تستمع نيابة أبو قرقاص بالمنيا، اليوم السبت، لأقوال المتهمين الجدد المقبوض عليهم فى أحداث الكرم التابعه لمركز أبوقرقاص.

وكانت مديرية أمن المنيا تمكنت من ضبط 5 متهمين من العناصر المطلوب ضبطها فى واقعة التعدى على الأسر المسيحية بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص، وتوالى أجهزة البحث تكثيف جهودها لضبط باقى المتهمين الهاربين وبذلك يرتفع عدد المقبوض عليهم إلى 10 متهمين.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار 17 متهم جديد فى الاحداث التى شهدتها قرية الكرم.

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