أخبار عاجلة

عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
مساء dmc - أحد مصابي كنيسة مارجرجس بطنطا يكشف كواليس وتفاصيل تفجير الكنيسة أمس -
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله -
رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عرض 5 متهمين جدد فى أحداث الكرم بالمنيا على النيابة اليوم

Google+ Print
عرض 5 متهمين جدد فى أحداث الكرم بالمنيا على النيابة اليوم عرض 5 متهمين جدد فى أحداث الكرم بالمنيا على النيابة اليوم
تستمع نيابة أبو قرقاص بالمنيا، اليوم السبت، لأقوال المتهمين الجدد المقبوض عليهم فى أحداث الكرم التابعه لمركز أبوقرقاص.

وكانت مديرية أمن المنيا تمكنت من ضبط 5 متهمين من العناصر المطلوب ضبطها فى واقعة التعدى على الأسر المسيحية بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص، وتوالى أجهزة البحث تكثيف جهودها لضبط باقى المتهمين الهاربين وبذلك يرتفع عدد المقبوض عليهم إلى 10 متهمين.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار 17 متهم جديد فى الاحداث التى شهدتها قرية الكرم.


>محافظ المنيا يصرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لزوج صاحبة أزمة الكرم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365