طائرات التحالف العربى تقصف لواء العمالقة فى عمران شمال اليمن

قصفت طائرات دول التحالف العربى، معسكر لواء العمالقة اللواء 29 ميكانيكى بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، شمال اليمن المجاورة للسعودية والذى تسيطر عليه مليشيات الحوثيين منذ نحو 3 أسابيع .

وذكر المركز الإعلامى للمقاومة فى إقليم أزال أن الطائرات استهدفت الموقع أكثر من مرة كان آخرها مساء أمس وسمعت دوى انفجارات عنيفة صادرة من المعسكر .

وكانت عناصر المليشيات قد قامت أمس بهجوم على آخر من تبقى من الجنود النظاميين فى المعسكر بعد تعيين الحوثيين رئيسا جديدا لأركان حرب المعسكر وطردتهم وأحكمت سيطرتها عليه والذى توجد به كميات كبيرة من الأسلحة .

يذكر أن مليشيات الحوثيين كانت قد استولت على المعسكر الذى قرر قائده البقاء على الحياد فى القتال الدائر بين المليشيات والقوات الحكومية أخر شهر ابريل الماضى وقرر الوفد الحكومى المشارك فى مشاورات الكويت الانسحاب من المشاورات وعاد بعد 5 أيام بعد تدخل المبعوث الأممى الذى قرر تشكيل لجنة لبحث الموضوع وتقديم تقرير عنه خلال 3 أيام ولم تجتمع اللجنة أو تزور المعسكر لإعداد التقرير حتى الآن وشهد المعسكر فترة من الهدوء حتى انفجر الوضع خلال اليومين الماضيين .