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مسئول دولى: ارتفاع عدد السوريين المحاصرين فى سوريا إلى 75 ألفا

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مسئول دولى: ارتفاع عدد السوريين المحاصرين فى سوريا إلى 75 ألفا مسئول دولى: ارتفاع عدد السوريين المحاصرين فى سوريا إلى 75 ألفا
قال مسئول العمليات الانسانية فى الامم المتحدة، ستيفن اوبريان ، أمس الجمعة ان عدد المدنيين السوريين المحاصرين من قبل مجموعات مسلحة او قوات النظام السورى ارتفع ب 75 الفا ليبلغ 592الفا و700 شخص.

واوضح المسؤول ان الرقم السابق كان 517 الفا و700 مدنى لكن مدنيين آخرين باتوا محاصرين منذ مارس 2016 فى حى الواعر بحمص الذى تحاول القوات الحكومية استعادته، وبحسب المصدر ذاته فان 452 الفا و700 محاصرون من القوات الحكومية خصوصا فى ريف دمشق.

وهناك 110 آلاف شخص محاصرون من "تنظيم داعش فى دير الزور (شرق) و20 الفا محاصرون من "جبهة النصرة الاسلامية" ومجموعات اخرى فى ادلب، وهناك عشرة آلاف محاصرون من مجموعات مسلحة والجيش السورى فى مخيم اليرموك الفلسطينى قرب دمشق.

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