مقتل 14 مدنيا باليمن فى خرق المليشيات للهدنة خلال أسبوع

قتل 14 يمنيا من المدنيين وأصيب 102 أخرون فى عمليات خرق الهدنة التى تقوم بها ميليشيات الحوثيين وصالح فى 7 محافظات يمنية حلال أسبوع واحد .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن تقارير للجان التهدئة فى هذه المحافظات أن المليشيات قامت ب1018 خرقا للهدنة وكان قصف الأحياء السكنية السمة البارزة فى هذه العمليات وتركز معظمها فى مدينة تعز المحاصرة منذ عام .

ومن ناحية أخرى، ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن المليشيات واصلت هجماتها على مواقع الجيش والمقاومة وقصف المناطق السكنية فى المدينة مما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح ومقتل مدنى وإصابة 8 آخرين أمس .

وأوضح أن المليشيات شنت هجمات على مواقع الجيش فى منطقة حمير بمديرية مقبنة واللواء 35 مدرع بالمطار القديم ومناطق فى الضباب غرب المدينة وشمال شرق تعز وتمكنت القوات من صد هذه الهجمات.