مقتل 14 مدنيا باليمن فى خرق المليشيات للهدنة خلال أسبوع

قتل 14 يمنيا من المدنيين وأصيب 102 أخرون فى عمليات خرق الهدنة التى تقوم بها ميليشيات الحوثيين وصالح فى 7 محافظات يمنية حلال أسبوع واحد .إعلان - Ads إعلان - Ads
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن تقارير للجان التهدئة فى هذه المحافظات أن المليشيات قامت ب1018 خرقا للهدنة وكان قصف الأحياء السكنية السمة البارزة فى هذه العمليات وتركز معظمها فى مدينة تعز المحاصرة منذ عام .
ومن ناحية أخرى، ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن المليشيات واصلت هجماتها على مواقع الجيش والمقاومة وقصف المناطق السكنية فى المدينة مما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح ومقتل مدنى وإصابة 8 آخرين أمس .
وأوضح أن المليشيات شنت هجمات على مواقع الجيش فى منطقة حمير بمديرية مقبنة واللواء 35 مدرع بالمطار القديم ومناطق فى الضباب غرب المدينة وشمال شرق تعز وتمكنت القوات من صد هذه الهجمات.