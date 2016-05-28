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إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى

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إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى
أصيب 17 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها بالطريق الإقليمى باتجاه الواحات وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال بالطريق الإقليمى باتجاه الواحات وأسفر الحادث عن إصابة 17 عاملا وانتقلت 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.
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