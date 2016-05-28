اعترافات متهمى خلية "اللجان النوعية".. المتهم الرابع حصل من المستشار الاقتصادى لـ"مرسى" على عبوات ناسفة.. و"السابع" أرشد عن أسلحة بأحد مبانى كلية الهندسة.. وضبط 500 طلقة بمسكن عبد الله شحاتة

يواصل "اليوم السابع" نشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية، والمتهم فيها 21 إخوانيا بالجيزة، من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف بعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالى ومحولات الكهرباء بالمنيل والطالبية، بجانب تنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة، القضاة، ورجال القوات المسلحة، لبث الفوضى داخل البلاد.

وفى الحلقة الثانية ننشر ملاحظات نيابة أمن الدولة حول اهم اعترافات المتهمين، وأهم ما تضمنته اعترافاتهم خلال التحقيقات، وبداية انضمامهم لتنظيم الإخوان، ما تم ضبطه من أحراز داخل محل إقامتهم.

وقالت التحقيقات أن المتهم الثانى فى الخلية أسعد إبراهيم أشترك فى مسيرات التى دعت إليها جماعة الإخوان بمنطقة الهرم، وقاوم رجال الشرطة أثناء فضهم لتلك المظاهرات، فضلا عن اشتراكه فى اعتصام رابعة العدوية، واشتراكه فى تصنيع العبوات مفرقعة، لاستخدامها فى التعدى على قوات الشرطة، وتمكن المتهم من تصنيع 26 عبوة مفرقعة، معتمدا على ما وفره له شقيقه المتهم الثالث من مقر لتصنيع العبوات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الرابع محمد إمام اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان فى غضون شهر سبتمبر من عام 2014، وانتظامه بإحدى أسرها التابعة لمنطقة بولاق الدكرور، ومشاركته فى انشطتها، وإمداده لعناصر خلية "اللجان النوعية" التى أسسها المتهم الأول محمود ربيع، بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها العدائية، وان المتهم حصل على عبوات مفرقعة من المتهم الثالث عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول والتى كان يخزنها فى مسكنه الذى اتخذه مقرا لاجتماعات التنظيم، وأشارت التحقيقات الى ان المتهم الرابع أكد بتلقيه تكليفات من المتهم الاول لرصد مصانع شركة منصور للسيارات والتى تتولى تصنيع وصيانة سيارات الشرطة، وأن المتهم الرابع قام بتحديد عدد الكاميرات، أفراد الأمن المتواجدين بمحيط مصنعى الشركة بمدينة بالسادس من أكتوبر وبطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشرائه لبعض الأسلحة والذخيرة من منطقة "أبو صير" لاستخدامها فى عمليات عدائية.

واستكملت التحقيقات: قيام المتهم الخامس إسماعيل على بالاشتراك فى اعتصام ميدان النهضة، ومظاهرات دعت إليها جماعة الإخوان عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وقيام المتهم السادس جهاد صلاح بالانضمام لجماعة الإخوان فى شهر أبريل من عام 2014 وانضمامه لاحدى اسرها ومشاركته فى فى انشطتها، وحضوره فى مقر التنظيم تدريبات على طريقة فك وتركيب السلاح.

وتابعت التحقيقات: اعتراف المتهم محمود عز الدين بتدريب أعضاء التنظيم على طرق استخدام الأسلحة، لما له من خبره عسكرية أكتسبها خلال فترة تجنيده بالقوات المسلحة، وأن المتهم الأول محمود ربيع وفر له بندقية آليه لاستخدامها فى عملية تدريب عناصر التنظيم، على طرق استعمالها وفكها.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الحادى عشر محمد إبراهيم اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان فى سبتمبر من عام 2011، وتلقيه تكليفات من المتهم التاسع برصد بعض مرافق الكهرباء، تمهيدا لاستهدافها، لاثارة سخط المواطنين قبل النظام الحاكم، وتنفيذا لذلك أجرى معاينة على بعض مرافق توصيل التيار الكهربائى بمنطقة المنيل والطالبية، ورصد التواجد الامنى بمحيطها.

ونوهت التحقيقات أن المتهم الربع أرشد عن المقر التنظيمى الكائن بمنطقة الهرم، وكما أرشد المتهم السابع عن محل إخفاء الاسلحة والذخيرة داخل إحدى مبانى كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وكشفت التحقيقات انه ضبط داخل مسكن المتهم الثانى محمد عبد الله 6 بنادق آلية كل منهما بماسورة مششخنة عيار 7,62 × 39 مم كاملة الأجزاء، و10 خزن كاملة الاجزاء، و622 طلقة نارية، وأضافت التحقيقات أنه بتفتيش مسكن المتهم الثالث عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للمعزول تم ضبط اربع زجاجات تحتوى ضمن تركيبها على مخلوط العاب نارية يتكون اساسا من مادة كلورات البوتاسيوم والتى تعد بحكم مواد المفرقعات، وضبط 500 طلقة نارية .

- الحلقة الثانية.. ننشر أمر إحالة المستشار الاقتصادى لـ"مرسى" و 20 متهما بـ"اللجان النوعية" للمحاكمة..الانضمام لجماعة غير قانونية وحيازة أسلحة وذخيرة أبرز التهم.. والمتهمون يواجهون تهمة تخريب الممتلكات