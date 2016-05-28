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"المرور" يضبط 3392 مخالفة رادار على الطرق السريعة أمس

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"المرور" يضبط 3392 مخالفة رادار على الطرق السريعة أمس "المرور" يضبط 3392 مخالفة رادار على الطرق السريعة أمس
تمكنت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من ضبط 3392 مخالفة مرورية، أمس الجمعة، التقطتها أجهزة الرادار المنتشرة على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة المؤدية لمحافظتى القاهرة والجيزة.

تأتى تلك المخالفات لسيارات لا تلتزم بالسرعات المقررة لها أعلى طريق الإسماعيلية و السويس الصحراوى و الدائرى و القطامية و محور 26 يوليو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفات


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