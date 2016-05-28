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4 نصائح لتجنب ارتفاع مستوى السكر فى الدم

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4 نصائح لتجنب ارتفاع مستوى السكر فى الدم 4 نصائح لتجنب ارتفاع مستوى السكر فى الدم
مرض السكر من المشاكل الصحية المزمنة، التى تتطلب نظاما خاصا للحفاظ على مستوياته منتظمة فى الدم، لذا فمن السهل التغلب على ارتفاع مستويات السكر فى الدم.

وفى هذا الإطار قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض النصائح التى يجب على مرضى السكر اتباعها للسيطرة على المرض، وتتضمن الآتى:

1- النظام الغذائى هو الشىء الأكثر أهمية لمرضى السكر، إذا كانوا يرغبون فى السيطرة على مستواه فى الدم، فمن الضرورى تجنب المشبعة والسكريات، والانتظام فى جعل الحبوب الكاملة والخضراوات والفاكهة جزءا من النظام الغذائى.

2- تناول الطعام بكميات محدودة على فترات منتظمة، فهذا يساعد على تنظيم شهيتك، ويجعلك لا تشعر بالجوع لفترة طويلة، وبالتالى يحافظ على مستويات السكر فى الدم بشكل أمثل.

3- من الضرورى التأكد بشكل يومى من مستويات السكر فى الدم، سواء فى المنزل أو زيارة الطبيب المختص.

4- ممارسة خفيفة بشكل منتظم يوميا، فيمكن أن يساعد ذلك على تحسين الدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم.


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مصر 365

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