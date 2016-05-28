تجديد حبس عاطل نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

‎قرر قاضى المعارضات بمحكمة البساتين تجديد حبس صاحب شركة وهمية تخصصت فى النصب على الشباب والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل فى الخارج 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات احتيال من قبل إحدى الشركات والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بتلك الدول بموجب عقود عمل مزورة.

أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط فتحى .ا.ع 42 سنة عاطل ومقيم مصر القديمة "سبق اتهامه والحكم عليه فى قضيتى تبديد بإجمالى 4 أعوام حبس".

وأضافت التحريات قيام المتهم بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص تحت مسمى "من أجلك" بدائرة قسم البساتين واتخاذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج لتحسين مستوى المعيشة، بعد أن أعلن على شبكة الانترنت عن توافر فرص عمل بدول عربية مختلفة بمهن مختلفة وبمرتبات مغرية مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية طائلة وإعطائهم عقود عمل مزورة. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل متولى من ضبط المتهم بمقر الشركة الوهمية، وقد أمكن ضباط الإدارة من الاستدلال على عدد من المجنى عليهم، وأقروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من المتهم والاستيلاء من كل منهم على مبلغ 10 آلاف جنيه بزعم تسفيرهم للعمل لدول عربية.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبعرضه على نيابة البساتين قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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