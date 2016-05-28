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مباحث القاهرة تضبط مسجل خطر وعاطلان بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة

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مباحث القاهرة تضبط مسجل خطر وعاطلان بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة مباحث القاهرة تضبط مسجل خطر وعاطلان بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة
تمكن الرائد شريف الوكيل معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر اول، من ضبط "محمد ح ج " 45 سنة، عاطل، ( مسجل خطر ) سرقات عامة تحت رقم 16514 فئة " ج " مدينة نصر اول، والسابق اتهامه فى 17 قضية اخرهم 19442 لسنة 2015م حدائق القبة "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار"، واعترف بحيازتها بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23624 لسنة 2016م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن من ضبط " احمد م ح " 26 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12مم " واعترف بحيازته بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23625 لسنة 2016م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونجح النقيب احمد سلطان معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان فى ضبط "محمد إ ع" 18 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 5901 لسنة 2015م السلام ثان "مخدرات"، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، واعترف بحيازته بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3043/265 لسنة 2016م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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