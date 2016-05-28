مدير أمن الغربية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية "أهلاً رمضان" فى طنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية يرافقه اللواء محمد جابر مساعد المدير لشئون المالية والإدارية، واللواء ثروت صلاح محمد إبراهيم مدير إدارة التخطيط، والعميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين ، معرض لبيع السلع الغذائية، بميدان الجمهورية بمدينة طنطا، تحت شعار "أهلاً رمضان".

وتفقد مدير الأمن المنفذ، واطمئن على تواجد جميع السلع من اللحوم والدواجن والزيوت والخضر والفاكهة والحبوب ومستلزمات شهر رمضان والجبن ومنتجات الألبان والمخللات بالأسعار المخفضة، إسهاماً فى رفع المعاناة عن المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة ومخفضه خلال الفترة القادمة استعداداً لقدوم شهر رمضان بإقامة معارض لبيع جميع أنواع السلع الغذائية وغيرها بسعر الجملة بمدن المحافظة، وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية بنطاق المحافظة وإمدادها بالسلع اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضه، وتدبير الأماكن اللازمة لإقامة تلك المعارض خلال الفترة القادمة، وتكليف إدارة مباحث تموين الغربية بالإشراف والمتابعة الميدانية لذلك.

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا