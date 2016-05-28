رئيس الوزراء يفتتح اليوم مؤتمر وزارة التضامن حول برنامج "تكافل وكرامة"

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم السبت مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعى حول شبكات الأمان الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية، والذى يأتى احتفالا بانجازات المرحلة الأولى لبرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة".

يشارك بالجلسة الافتتاحية عمرو الجارحى وزير المالية، والذى يلقى كلمة حول الميزانية المنصفة للفقراء، وأسعد علم المدير الاقليمى للبنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى، والذى يلقى كلمة حول الدعم الذى يقدمه البنك الدولى لبرامج الحماية الاجتماعية فى مصر فى إطار الشراكة مع الحكومة المصرية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر عرضاً للدروس المستفادة والتجارب الناجحة على مدى ثلاثة جلسات يقدمها عدد من الخبراء المحليين والدوليين للتعريف بالبرنامج وفعاليات تطبيقه، وسبل تعظيم أثره على المجتمعات المستهدفة منه مع استعراض عدد من تجارب محافظات الوجه القبلى المختلفة، كما ستتناول الجلسة الثالثة للمؤتمر طرح أبعاد تحقيق الحماية الاجتماعية المتكاملة فى مصر من منظور السياسات على أن تتناول الجلسة الختامية مناقشة المرحلة المستقبلية للتوسع فى البرنامج وتغطية أفقر المراكز فى محافظات جديدة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد اكدت فى تصريحات سابقة، أن برنامج "تكافل وكرامة" هو أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعى لتطوير نظم الحماية الاجتماعية وربطها بمؤشرات تنموية لتعزيز الحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، وأن البرنامج جاء استجابة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى تبنتها الحكومة المصرية وجهودها فى تبنى سياسات عادلة، مستهدفاً الوصول إلى مليون ونصف أسرة فقيرة تشمل من 7 إلى 7.5 مليون مواطن، وذلك على ثلاثة مراحل، إضافة إلى 2.61 مليون أسرة يشملهم المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية المُقدمة من الوزارة.

واوضحت أن الوزارة تستهدف تقديم الدعم إلى أفقر 20% من السكان على مدار ثلاث سنوات حرصاً على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة، وبعد عام من تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج نجحت الوزارة فى تسجيل 1.003.136 أسرة فى 1046 قرية (بما يوازى 2,300,000 مواطنا) على مستوى 10 محافظات تقع معظمها فى الوجه القبلى وتم الصرف إلى 506.453 أسرة بدعم مالى يتراوح بين 325 و625 جنيه، حيث يتم الصرف شهرياً لمستحقى معاش كرامة وربع سنوى لمستحقى معاش تكافل.

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