علاجات منزلية للتغلب على تورم اللوزتين.. أهمها الريحان وعصير البرتقال

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تورم اللوزتين يحدث عادة نتيجة لعدوى بكتيرية أو فيروسية، ما قد ينتج عنه ألم فى الحلق عند تناول الطعام والشعور بالانزعاج المستمر.

وأكد التقرير أنه من الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال بعض العلاجات المنزلية الأكثر فاعلية لعلاج تورم اللوزتين، وحسب التقرير تتضمن العلاجات المنزلية الآتى:

1- الغرغرة بالمياه المالحة: يساعد ذلك على التخلص من آلام التهاب اللوزتين والحد من الالتهابات، حيث يساعد على محاربة البكتيريا وتخفيف الألم والحد من التورم.

2- شرب عصير البرتقال الممزوج بالماء: يعد مصدرا غنيا بفيتامين سى، وبالتالى يلعب دورا مهما فى مكافحة البكتيريا التى تسبب انتفاخ اللوزتين، ومن الضرورى بشكل يومى شرب زجاجة من الماء مضاف عليها كوب من عصير البرتقال، فهذا يساعد على تقليل التورم والحد من الألم.

3- تناول شوربة الدجاج: من المعروف أن شوربة الدجاج تحد من الالتهابات إلى حد كبير، وبها خصائص مضادة للالتهابات، وتعد بلسم لألم الحلق المزعج.

4- الريحان: يعد من العلاجات الشعبية فى جميع أنحاء العالم ويستخدم لتضميد الجروح، كما أنه من الممكن شربه كالشاى فيحتوى على الخصائص الأساسية التى تساعد فى التخلص من تورم اللوزتين.

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