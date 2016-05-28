امبر هيرد تطالب جوني ديب بنفقة بعد الطلاق.. والأخير يرفض

تقدمت الممثلة أمبر هيرد Amber Heard بدعوى طلاق من زوجها النجم جوني ديب Johnny Depp، مطالبة إياه بنفقة بعد الطلاق.

ونقل موقع "TMZ" الذي يعنى بأخبار المشاهير أن ديب، الذي تقدر ثروته بـ 400 مليون دولار والذي يمتلك جزيرة خاصة في جزر الباهاما، طالب المحكمة برفض طلب هيرد بالحصول على نفقة بعد الطلاق.

وذكر الموقع أن الممثل كان في حداد على فقدان والدته بيتي سو بالمر التي وافتها المنية عن عمر 81 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، قبل ثلاثة أيام فقط من تقدم هيرد بدعوى الطلاق.

وأشارت التقارير إلى أن طفلي ديب الاثنين وشقيقته وأمه كانوا يكرهون أمبر هيرد وكانت العلاقات بينها وبينهم متوترة جداً.

وكانت هيرد البالغة من العمر 30 عاماً قد تقدمت بوثائق إلى محكمة لوس أنجلوس يوم الاثنين 22 مايو/أيار، تشير إلى وجود خلافات لا يمكن حلها مع زوجها البالغ من العمر 52 عاماً، وحددت تاريخ الانفصال يوم الأحد 29 مايو/أيار.



يذكر أن ديب وهيرد تزوجا في فبراير/شباط من العام الماضي، بعد أن انفصل ديب عن الممثلة الفرنسية فانيسا باراديس التي أنجب منها ولداً وبنتاً وهما في سن المراهقة الآن.