غضب بين أهالى بينى سويف بعد ارتفاع سعر كيلو اللحوم إلى 90 جنيها

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى محافظة بنى سويف وذلك بعد ارتفاع سعر كيلو اللحم البلدى إلى 90 جنيها فى السوق، مما دفع الأهالى لشراء اللحوم من منافذ القوات المسلحة التى تبيع الكيلو بـ46 جنيها.

وقالت "صفاء منصور على"-39 سنة موظفة بالتأمينات الاجتماعية، إن سعر كيلو اللحم البلدى وصل إلى 90 جنيها فى قرى مركز بنى سويف، مشيرة إلى أن قيام الجزارين برفع الأسعار الآن، مؤشر إلى ارتفاع أسعارها مرة أخرى خلال رمضان.

فيما قال "عبد الرحمن عبد العظيم "-49 سنة، أمين معمل:" عندما علمت بارتفاع سعر اللحوم ، قاطعتها واشتريت لحوم القوات المسلحة".

وفى نفس السياق أعلنت مباحث التموين بالمحافظة، عن شن حملات تموينية يومية على محلات الجزارة لضبط أسعار اللحوم، ومتابعة الذبح داخل المجازر الآلية، والتأكد من عدم وجود لحوم فاسدة ومجهولة الهوية.

وأكد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، أنه طالب مديرية التموين، بالتوسع فى فتح منافذ السلع المخفضة بجميع مراكز ومدن المحافظة، خاصة بالقرى، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والخيرية ، موضحا أنه يجرى حاليا إنهاء كل الاستعدادات والترتيبات المبكرة لاستقبال شهر رمضان الكريم والعمل على توفير كل السلع الرمضانية إلى جانب السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من مجمعات القطاع الخاص لإقامة منافذ لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين بالقرى.



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