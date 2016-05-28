القبض على 7 مهاجرين غير شرعيين عند ساحل وهران بالجزائر

ألقت عناصر الأمن الوطنى بولاية وهران الجزائرية، القبض على سبعة مهاجرين غير شرعيين من جنسية مالية على متن قارب عند ساحل وهران - شمال غرب الجزائر.

وذكر مصدر فى الأمن الوطنى أمس الجمعة، أنه خلال قيام قوات أمنية بدورية عند شاطئ "كوراليز" التابع لبلدية بوسفر بولاية وهران، ألقت عناصر الفرقة الإقليمية المحلية القبض على المهاجرين غير الشرعيين الماليين على متن قارب، مشيرا إلى أنهم أقروا أنهم انطلقوا من المغرب بهدف الوصول إلى الساحل الأسبانى، قبل أن يرسى بهم القارب عند شاطئ وهران.

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