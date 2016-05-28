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الاتحاد الأوروبى يمدد عقوباته على نظام الأسد

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الاتحاد الأوروبى يمدد عقوباته على نظام الأسد الاتحاد الأوروبى يمدد عقوباته على نظام الأسد
أعلن الاتحاد الأوروبى، أمس الجمعة، تمديد العقوبات التى فرضها على النظام السورى لعام واحد حتى الأول من يونيو 2017.

وذكرت قناة سكاى نيوز الاخبارية أن مجلس الاتحاد الأوروبى اتخذ هذا القرار ، وهو الهيئة التى تضم الدول الـ 28 الأعضاء فى الاتحاد ، مؤكدا أنه سيبقى عقوباته على نظام الأسد "ما دام القمع مستمراً".

وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبى ، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التى يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلى.

ويحظر على أكثر من مئتى شخص وسبعين كيانا دخول أراضى الاتحاد الأوروبى ، إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين فى سوريا.

وتسبب النزاع الدامى الذى تشهده سوريا منذ مارس 2011 بمقتل أكثر من 280 ألف شخص، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السورى لحقوق الإنسان امس الخميس.

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