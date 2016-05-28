نهائي_الأبطال - المرض الذي يجب الذهاب له من أجل المجد.. ريال ضد أتليتكو

استمع لي جيدا يا بُني: "المرض الأكبر في تلك الحياة هو الأمل". والآن كل ما على محارب أتليتكو وفارس ريال، القتال لصنع المجد بهذا المرض.

الجزء الأول مما قرأته الآن ليس مقولة خيالية بل هو حديث تم بالفعل بين والدة ديجو سيميوني ونجلها. والجزء الثاني هو الحدث المنتظر في ساحة إيطاليا.

ريال مدريد يواجه أتليتكو مدريد مساء يوم السبت في التاسعة إلا ربع في النهائي الأهم والأبرز والأشرس. نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأعين تترقب ودقات القلوب أعلى من عقارب الساعة والأيادي ترتعش من أجل الموعد المنتظر. هل ينتقم أتليتكو ويحقق ما لم يحدث في 2014؟ أم زين الدين زيدان يضرب برأسه التاريخ؟

أتليتكو مدريد وكتيبة سيميوني ضد ريال مدريد وتاج زيدان.

المرض الأكبر

عندما كان أتليتكو على موعد مع كتابة التاريخ بالتتويج بلقب الدوري الإسباني. جاءت المواجهة أمام برشلونة وفي الكامب نو. بل وانتهى الشوط الأول بتقدم برسا وضياع حلم التتويج لأتليتي.

فماذا يقول سيميوني للاعبي أتليتكو بين الشوطين؟ هنا دور الأم.

سيمويني قال للاعبيه: "أمي كانت دائما تقول لي، المرض الأكبر في الحياة هو الأمل. مع الوقت تأكدت أنه لا شفاء منه".

"إنه يطاردنا. يستحوذ علينا. الحل الوحيد هو الذهاب من أجله. الذهاب له والقتال من أجل بطولة سقيناها من عرقنا ودمائنا".

"أظهروا حبكم لهذا القميص".

بالتأكيد الكل يعلم ماذا حدث بعد ذلك. أتليتكو ينجح في تعديل النتيجة في الشوط الثاني والتتويج باللقب الغالي. الدوري الإسباني وعلى حساب العملاق برشلونة وفي ملعب الأخير.

يجب الذهاب له

والآن وبالتحديد في الـ28 مايو 2016 كل ما على كتيبة ريال مدريد وأتليتكو مدريد هو الذهاب إلى المرض الأكبر.

الدخول إلى أرض الملعب والوقوف جنبا إلى جنب أثناء الموسيقى الأفضل في العالم، موسيقى دوري أبطال أوروبا. انتظار صافرة الإنجليزي مارك كلتنبيرج من أجل تحقيق الآمل.

آمل التتويج الـ11 في التاريخ ضد آمل كتابة مجد رفع كأس الأذنين لأول مرة في التاريخ.

ديجو سيميوني لم يحقق طوال تاريخه لقب دوري أبطال أوروبا. لم يحققه كلاعب، لم يرفع اللقب كمدرب، لم يصل لمنصة تتويج دوري الأبطال أبدا أبدا أبدا.

زين الدين زيدان الذي ألهم الجميع بأفضل هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا، سيكون رقم 7 على لائحة المتوجين بلقب البطولة كلاعب ثم مدرب.

هنا الآمل الذي سوف يقتل الخاسر ويٌبكي الفائز فرحا.

تصريحات المباراة

الحرب المنتظرة لم تبدأ من التصريحات.

زيدان: "مباراة واحدة تفصلنا على اللقب. الجميع مستعد. علينا أن ندافع بقوة. لدينا أسلحتنا الهجومية لكن الأهم من ذلك هو الركض. الركض. الركض".

سيميوني: "أنا أزدهر كلما أزداد الضغط علي. بالمثابرة والمحاولة مرارا وتكرارا ستحصل على ما تريد. هيا بنا".

سيرخيو راموس: "خسارة لقب لا تعتب فشلا. عانينا كثيرا للوصول هنا. والآن نريد الاستمتاع. سوف نبذل أقصى ما عندنا".

فيرناندو توريس: "نتمنى أن نُغير التاريخ. فرصة لكتابة صفحة جديدة في التاريخ. مباراة حياتي".

الكل جاهز

لتكن معركة بالمعنى الأدق، يجب توافر جميع المقاتلين.

والجميع جاهز تماما للقتال.

أتليتكو مدريد يدخل المباراة بالقوة الضاربة الكاملة دون أي غياب من أي لاعب في أي مركز.

ليصبح التشكيل المتوقع للأتليتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جان أوبلاك.

الدفاع: فيليبي لويس - ماريا خيمينيز - دييجو جودين - خوانفران.

الوسط: جابي - ساؤول - أوجوستو - كوكي.

الهجوم: فيرناندو توريس - جريزمان.

الجانب الأخر من قطب النهائي، يدخل المباراة مكتملا باستثناء رافاييل فاران في قلب الدفاع.

ولكن على جانب الهجوم على جماهير ريال مدريد الاطمئنان، كريستيانو جاهزا. جاريث بيل يُجهز قدمه للانطلاق بلا توقف. والحل قد يأتي من كريم بنزيمة لما لا.

ليصبح التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

الدفاع: كاربخال - بيبي - سيرخيو راموس - مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش.

الهجوم: رونالدو - بنزيمة - بيل.

لا مجال للحديث طويلا عن أهمية الحدث المنتظر وأهمية المجد الذي يستعد للكتابة بدماء أتليتكو وعرق ريال مدريد.

كل ما علينا الآن هو الانتظار للمواجهة. انتظار الإثارة والشغف.

من يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا؟ إجابة ننتظرها في التاسعة إلا ربع.