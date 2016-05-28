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قيادى سابق بالإخوان:قوى دولية معادية لمصر تستخدم الجماعة فى عرقلة التنمية

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قيادى سابق بالإخوان:قوى دولية معادية لمصر تستخدم الجماعة فى عرقلة التنمية قيادى سابق بالإخوان:قوى دولية معادية لمصر تستخدم الجماعة فى عرقلة التنمية
أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تنظيم الإخوان يعيش حالة تخبط وتفكك، حيث أن من جمدت عضويتهم داخل التنظيم سيستمرون فى فضح قيادات التنظيم، وسترد عليهم القيادات التقليدية المتمثلة فى جبهة محمود عزت بمزيد من التهميش والإبعاد.

وأوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان فشلت فى مشروعها بدولة التأسيس والمنشأ وهى قلب التنظيم الحقيقى، لافتاً إلى أن هذا الشقاق والتراشق والتفكك هو دليل على الفشل واليأس، ودليل أيضاً على الأزمة التى يعيشها التنظيم، موضحا أن التنظيم الآن تستخدمه القوى الدولية المعادية لمصر فى عرقلة التنمية ونشر التيئيس والتشكيك وسط المجتمع، وهذا يسمى الحرب النفسية.

بعد فشل الإخوان فى الحشد بالشوارع والتخطيط لحرق القاهرة.. الجماعة تلجأ لحرب الشائعات.. بث أخبار مغلوطة عن غلاء الأسعار وانهيار الاقتصاد.. استغلال قضيتى ريجينى والطائرة المنكوبة للتلاعب بعقول المواطنين

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